رئيس حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور الحالي وإزالة ما به من عوار

أكد د.عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الدستور الحالي يحتوي على عوار سياسي وفي حاجة إلى تعديل، مضيفًا أن رئيس الجمهورية وفقًا للدستور الحالي لا يشكل الحكومة، ولكنه يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، ما يعني أن اختصاصات رئيس الحكومة تنازع رئيس الجمهورية.

وأضاف د. يمامة أن حزب الوفد سينفق على حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، ذاكرًا أنه منذ إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية أعلن الكثير من الوفديين التبرع لحملته الانتخابية.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتصدر برنامج ترشحه للرئاسة، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة بشكل كبير يدمر الاقتصاد، معقبًا: "مصر لم تتأخر إلا عندما تجمد حزب الوفد".

الترشح من أجل الفوز

وأشار إلى أن دخوله الانتخابات الرئاسية ليس من أجل أن يكون ظلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يخوض الانتخابات من أجل الفوز، وهذا لا يمنع وفائه للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يهان في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الزعماء المصريين لا يهانوا أبدًا حتى إذا ارتكبوا جرائم، فمن الممكن أن يجلسوا في بيوتهم وهو أقصى عقاب لهم.

وأشار د. عبدالسند يمامة إلى أنه يدفع دعمًا شهريًا لحزب الوفد بقيمة 50 ألف جنيه، وأنه لا ينتظر شيئًا نظير دعمه للحزب، مشيرًا إلى أن أول انتخابات في حياته هي انتخابات رئاسة الحزب، ونجح من أول مرة.