امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة بلا كتيبات مفاهيم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم توزيع كتيبات مفاهيم في امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن القوانين الخاصة بمادة الإحصاء للثانوية العامة تكتب في نهاية ورق أسئلة الامتحان؛ ليتمكن الطالب من الاستعانة بها في الإجابة.

وتعتبر الاقتصاد والإحصاء مادة نجاح ورسوب في الثانوية العامة ولا تدخل ضمن مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تؤهل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح غد الثلاثاء، امتحان الدور الأول في الاقتصاد والإحصاء كمادة غير مضافة للمجموع، تطبق على جميع الشعب.

ويجرى امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

يحتوي امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط ويجاب عليها في نموذج البابل شيت.

وتضم ورقة أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة أهم القوانين الموجودة في المنهج الدراسي والذي يحتاجها الطالب في الحل على أسئلة الامتحان.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة أكثر من باركود بهدف إثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

وتصحح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني مركزي، من دون أية تدخلات بشرية؛ لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 أمس الإثنين الموافق 12 يونيو 2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى 700 ألف و399 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوية الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وتواصل خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

واطمأن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.