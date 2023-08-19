امتحانات الدور الثاني 2023| طلاب الثانوية العامة يؤدون اللغة الأجنبية الثانية غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، غدًا الأحد، امتحانات الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

وتجرى عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

وتوزع أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثرعلى الوقت المحدد للامتحان.

مواصفات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدى 15 في المائة من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتحتوي ورقة الامتحان في الدور الثاني على 30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة، و40 في المائة للمستويات المتوسطة، و30 في المائة للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

ويوزّع على طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة منعًا لحدوث غش داخل اللجان الامتحانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة بالإجابة عليه.

ويجرى تصحيح امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد أو المقالية.

ضوابط امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثاني المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويحصل على الدرجة الكاملة طلاب الثانوية العامة الذين أجلوا مادة لامتحانات الدور الثاني بعذر مقبول.