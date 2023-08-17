تنطلق السبت .. ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لعام 2023، يوم السبت القادم الموافق 19 أغسطس، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، وتتم الامتحانات من خلال ضوابط وقواعد أعلنتها وزارة التربية والتعليم، لتنظيم سير فترة الامتحانات بأمان ودون وقوع أية مشكلات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، ضوابط تنظيم امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين كحد أقصى آداء امتحانات الدور الثاني.

لا يوجد أية تغيرات في شكل ونظام امتحانات الدور الثاني عن الدور الاول.

يحذر اصطحاب التليفون المحمول لداخل لجان الامتحانات.

يخضه الطلاب للتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية قبل الدخول للجنة الامتحانات.

يحصل الطالب على مجموعة 50% فقط بعد النجاح في امتحان المواد التي رسب بها في الدور الأول، أي لم يحصل على الدرجة كاملة.

إذ تم ضبط الطالب في موضع غش، يتم إجراء محضر غش له وخضوعه لقانون مكافحة الغش بالامتحانات.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

-السبت 19 أغسطس 2023:- اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس 2023:- اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الإثنين 21 أغسطس 2023:- امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

الثلاثاء 22 أغسطس 2023:- الاقتصاد والاحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس 2023:- الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس 2023:- اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس 2023:- الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس 2023:- امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

الإثنين 28 أغسطس 2023:- الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

الثلاثاء 29 أغسطس 2023:- الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.