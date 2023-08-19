ضبط المتورطين في نشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني

كشفت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 عن ضبط المتورطين في نشر امتحان اللغة العربية الدور الثاني أثناء انعقاد اللجان.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ثلاث حالات غش إلكتروني في امتحان اللغة العربية حيث تم ضبط طالب بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم، وطالب بلجنة ديروط بأسيوط، وطالب بلجنة شبين القناطر بالقليوبية.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

أداء امتحان اللغة العربية 2023

وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بأداء امتحان اللغة العربية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي 15 ألفًا و101 طالب وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد (3601) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) فترة أولى بـ (5) طلاب وطالبات، وامتحان التربية الدينية فترة ثانية 1 طالب أو طالبة، بينما أدى طالب من طلاب مدارس المكفوفين امتحان الدور الثاني في مادة التربية الدينية.

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء امتحان اللغة العربية على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء امتحان اللغة العربية خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.