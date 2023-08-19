79 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 / 2023 بالمحافظة والتي ستبدأ غدًا السبت وتنتهي الثلاثاء الموافق 29/ 8/ 2023م.

وأن إجمالي المستهدفين للامتحان 79 طالبًا وطالبة في 6 لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ورأس سدر ودهب ونويبع.

كما تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا إلكترونية.

تم تجهيز استراحات المنتدبين بالتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

كما أن ؜إجمالي المستهدفين بامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بالمحافظة 1200 طالب وطالبة حضر منهم 1187 طالبًا وطالبة ونجح 1088 طالبًا وطالبة ورسب 33 طالبًا وطالبة و79 طالبًا وطالبة لهم حق الدخول امتحان الدور الثاني.