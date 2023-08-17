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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 والتي تعقد في لجان تقليدية بالمدارس. 

انطلاق ملاحق امتحانات الثانوية العامة 2023 السبت

وزير التعليم: بذلنا جهودًا ضخمة في امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

ويؤدي امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس. 

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

  • يوم السبت 19 أغسطس 2023:  اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 20 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • يوم الإثنين 21 أغسطس 2023: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
  • يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023: الاقتصاد والإحصاء. 
  • يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023: الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الخميس 24 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت 26 أغسطس 2023 الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 27 أغسطس 2023: الديناميكا.
  • يوم الإثنين 28 أغسطس 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع. 
  • يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

ضوابط امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

وتحتوي امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد تحل بنظام البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة يجاب عنها في ورقة منفصلة وتصحح إلكترونيًا. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة. 

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

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