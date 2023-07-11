"الوقت قليل".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالأقصر حول "الديناميكا"

أكد طلاب الثانوية العامة بالأقصر، شعبة علمي رياضة على عدم كفاية الوقت؛ للإجابة على أسئلة امتحان مادة " الرياضيات التطبيقية" الديناميكا، مشيرين إلى أن الامتحان كان يستدعي ثلاث ساعات، ليس اثنان فقط.

وتباينت ردود فعل الطلاب حول مستوى الامتحان، أكد بعضهم أن الامتحان به بعض الأسئلة في مستوى الطالب المتميز، وهذا أمر طبيعي.

وأوضح آخرون أن عدد من الأسئلة غير المباشرة، تضمنها الامتحان، والتي كانت تتطلب وقتًا إضافيًا للإجابة عليها، نظرًا لعدم كفاية الوقت المخصص للمادة وهو ساعتين فقط، مؤكدين أن قصر مدة الامتحان، تسببت في عدم تأكدهم من بعض الإجابات.



ويشار إلى إنه يؤدى حوالي 7550 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة الأقصر، بينهم 1351 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمى علوم، و448 طالب فى قسم علمى رياضة.