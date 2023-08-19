وكيل "تعليم دمياط" يتابع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترأس المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بحضور عبد العليم جمعه وكيل المديرية واعضاء غرفة العمليات.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع سير العملية الامتحانية علي مدار الساعة، كما وجهت برفع درجة الإستعداد لإجراء الإمتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط

وأوضح علي عبد الرؤوف أن ٩٢ طالب وطالبة يؤدون اليوم إمتحان اللغة العربية و١٦ طالب وطالبة إمتحان التربية الدينية في ٧ لجان علي مستوى المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة أنه تابع من الصباح الباكر وصول الاسئلة إلى جميع اللجان مؤكدا على الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين والتنبيه بعدم السماح للطلاب أو الملاحظين بإصطحاب التليفون المحمول والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان.