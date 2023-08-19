موعد انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية مساء غدًا الاحد في كافة مكاتب التنسيق بالجمهورية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، وإعلان الحدود الدنيا للكليات الموجودة بنتسيق المرحلة الثانية.

مد فترة تنسيق المرحلة الثانية

وقد أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية يومًا إضافيًا لتنهي غدًا بكافة محافظات الجمهورية.

عدد الطلاب

ويبلغ عدد الطلاب المسموح لهم بتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 350 ألف طالب، ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 %.

خطوات التسجيل

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية تسجيل الرغبات من خلال الدخول على الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

كتابة رقم الجلوس.

كتابة الرقم السري الخاص لكل طالب.

كتابة الرغبات مع مراعاة قواعد الترتيب الجغرافي.

طباعة الرغبات التي تم إدخالها

أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 91.34%، وطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، و الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

عدد طلاب المرحلة الاولى

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.