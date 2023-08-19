انتظام حركة الملاحة البحرية بموانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 464 شاحنةبضائع و119 سيارة .

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 173 شاحنةبضائع و52 سيارةبينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 291 شاحنة بضائع و67 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس .

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و189 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج و سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1439 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) .

فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع، و شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن .

بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .