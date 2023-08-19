مدير تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة ،وسط اجراءات مشددة .

كانت قد انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة 2022-2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 5 لجان امتحانية على مستوى المحافظة حيث يؤدي الطلاب اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

تجري امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمحافظة داخل 5 لجان امتحانية، بواقع 3 لجان بمنطقة سموحة ولجنتين بمنطقة الدخيلة، ولسط إجراءات تنظيمية مشددة

كانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة 2022/2023، والتى تنتهى يوم 29 أغسطس الجارى.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، أن المديرية استعدت بكافة اجهزتها للامتحانات، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعًا تنفيذيًا ضم مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، بمقر الديوان العام،لبحث الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والعام الدراسى الجديد 2023/2024. وشدّد وكيل الوزارة على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

فى سياق متصل، ادى طلاب الثانوية الازهرية ا لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الازهرية 2022/2023، وتنطلق امتحانات الدور الثانى بـ5 لجان امتحانية، بواقع 3 لجان بسموحة ولجنتين بالدخيلة، في معاهد القويرى بنين وفتيات، والمقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

ويؤدي امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي، على مستوى الجمهورية، 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455