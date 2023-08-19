رئيس أزهر الشرقية يشدد على ضبط اللجان الدور الثاني للثانوية

انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، وسط متابعة الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

و خلال تفقده اللجان الامتحانية، شدد رئيس أزهر الشرقية، على تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات ومنع الغش بكافة طرقة وأشكالة مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

أكد رئيس المنطقة، بضرورة ظبط اللجان وعدم السماح بحمل أو حيازه المحمول داخل اللجان، منوهًا أنه لن يُسمح بوجود أي تقصير أو مخالفات.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي امتحانات الدور الثاني من خلال ثلاثون لجنة موزعة عبر سبع عشر إدارة تعليمية.