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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جنوب سيناء توضح حجم زيادة ودعم العمالة غير المنتظمة في السنوات الأخيرة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة المسجلة - ارشيفية

أشار أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء، أنه في عام 2014، كانت عدد العمالة غير المنتظمة المسلجة والمستفيدة  بلغ نحو 500 عامل، وإجمالي الدعم وصل إلى 66 ألفا و540 جنيها، وفي عام 2023، وصل عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة والمستفيدة إلى 5276، وإجمالي الدعم للعمالة غير المنتظمة وصل إلى 46 مليون و26 ألف، و221 جنيها.

وأكد أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء، أن معدل الزيادة خلال تلك الفترة وصل إلى 1000% في عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة، ووصل في إجمالي الدعم المقدم إلى زيادة 70000%.

و أن معلومات وبيانات المديرية أكدت على أنه حتى عام 2014، تشغيل 25 ألفًا و754 شابًا وفتاة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه حسب إحصائيات العام الجاري 2023 وصل عدد المعينين 43 ألفًا و557 شابًا وفتاة.

 وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تشغيل 17 ألفًا و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة.