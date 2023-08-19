رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث" جوجل"، عن رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات وذلك بعد غلق باب التظلمات يوم الخميس الماضي.

قيمة رسوم التظلم:

وقد حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 بمبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة.

تظلمات الثانوية العامة:

وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفوري، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة التظلمات من خلال الرابط

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من أعمال فحص الطلبات التي تقدم بها طلاب الثانوية العامة للدور الأول.

كما سيتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، وإعلان الحدود الدنيا للكليات الموجودة بنتسيق المرحلة.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات:

وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 91.34%، وطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، والحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

عدد طلاب المرحلة الأولى:

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.