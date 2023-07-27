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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الهندسة الكهربائية توضح كيفية الحفاظ على الأجهزة عند انقطاع التيار

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أوضح المهندس حامد عبدالعال عضو شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، طرقة حماية الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء.

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 فصل الفيش عن كل الأجهزة الكهربائية

وأكد«حامد عبدالعال» خلال لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر فضائية etc،  ، أن هناك طريقيتين أولهما فصل الفيش عن كل الأجهزة الكهربائية، وترك لمبه واحدة لمعرفة وقت رجوع التيار الكهربائي، مشددا على عدم توصيل الاجهزة إلا بعد 5 دقائق من عودة التيار الكهربائي، كما يفضل عدم فتح باب الثلاجة والديب فريزر بكثرة اثناء انقطاع التيار الكهربائي .

ستخدام جهاز لتنظيم الجهد الكهربائي لحماية الأجهزة

وأضاف عضو شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، أن الطريقة الثانية للحفاظ على الأجهزة الكهربائية اثناء انقطاع التيار الكهربائي وهي استخدام جهاز لتنظيم الجهد الكهربائي لحماية الأجهزة.

وتابع: "سواء اثناء انقطاع التيار أو أثناء الاستخدام اليومي لاسيما في حالة تذبذب الجهد، أو استخدام أجهزة USB  وهي أجهزة تستخدم فيها بطارية لتخزين الكهرباء وأثناء انقطاع التيار الكهربائي يعمل تلقائيا على الأجهزة التي يحددها المستهلك.

 

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