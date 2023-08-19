وصول امتحانات اللغة العربية إلى لجان الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وصلت أوراق امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية الدور الثاني، منذ قليل، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية.

وتُنقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني في صناديق معدنية محكمة الغلق بأكواد سرية وسط تأمينات مشددة من الجهات الأمنية.

وتتولى الأجهزة السيادية طباعة ونقل وتأمين وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للجان الامتحانية بجميع المحافظات.

وتفتح صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني داخل اللجان الامتحانية وتوزع على الطلاب أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بعشر دقائق.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة العربية الدور الثاني في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ثلاث ساعات تنتهي في الثانية عشر ظهرًا.

ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التربية الدينية الدور الثاني في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في الثانية ظهرًا.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الباب أمام الطلاب الباقيين للإعادة في الدور الثاني في الساعة الثامنة وربع صباحًا لإتمام عمليات التفتيش قبل بدء الامتحانات.

ويقوم القائمين على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية ثلاث مرات خلال الامتحان للتأكد من عدم وجودة أية أجهزة إلكترونية.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

وأتمت وزارة التربية والتعليم إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى من خلال عدة محاور.

واتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

