أزمة طلاب حقوق الإسكندرية تصل للقضاء

بعد الرسوب الجماعي..

أعلن طلاب كلية الحقوق المتضررون من النتيجة من الفرقة الأولى حتى الرابعة بجامعة الإسكندرية عن لجوئهم للقضاء، إذ حرك عدد من الطلاب دعاوى قضائية مستعجلة للفصل فى واقعة رسوب الأعداد الكبيرة من طلاب الكلية والمطالبة بالاطلاع على أوراق الإجابة وإعادة التصحيح وإبطال النتيجة.

وكانت قد تصاعدت أزمة كلية الحقوق فى جامعة الإسكندرية، عقب إعلان صدور نتائج تظلمات الفرقة الأولى والتي لم تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من النتائج التي ظهرت نهاية العام الدراسي المنقضي، وفى ظل عدم وضوح الرؤية لنتائج تظلمات باقي الفرق وتأخر إعلانها حتى الآن.

وكانت اللجنة المُشكلة بقرار من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لفحص تظلمات طلاب الفرق الأولى تراوحت ما بين 13 إلى 16 ألف تظلم تقدم بها الطلاب انتظارًا لتعديل نتائج نهاية العام التي تراجعت نسبة النجاح فيها إلى أقل من 50 % في الفرق الأربعة مما أثار غضب واستهجان الطلاب وأولياء أمورهم.

وبدأت كلية الحقوق فى إعلان نتائج تظلمات الفرقة الأولى لكلية الحقوق والتي جاءت مقاربة للنتائج التي تم الإعلان عنها فيما اعتبروه الطلاب عدم حدوث تغيير، مشيرين إلى أن حقهم ضاع وأن الفترة الماضية كانت لإضاعة الوقت وضياع حقهم.

واسترشد باقي طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة بنتائج الفرقة الأولى واعتبروه مؤشرًا لباقى النتائج، مهددين بعدم حضور المحاضرات فى العام الدراسي الجديد، نظرًا لارتفاع الأعداد المتوقعة بعد رسوب أعداد كبيرة ما يعنى تضخم قاعات المحاضرات وبالتالي يؤثر استيعابهم.

وكان طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فوجئوا برسوب أعداد كبيرة منهم عقب إعلان نتائج امتحانات نهاية العام وبلغت نسبة الرسوب فى الفرق الأربعة أكثر من 60 % وأن عددا كبيرا من الطلاب خرجوا بعدد كبير من المواد وهناك طلاب رسبوا في 8 مواد دفعة واحدة ما اعتبروه أمر غير طبيعى.

ونظم الطلاب وقفة احتجاجية داخل حرم الكلية بمجمع العلوم الإنسانية - المجمع النظري سابقًا – الذي يضم كلية الحقوق ضمن 5 كليات احتجاجًا على النتائج، قبل تدخل الدكتور عبدالعزيز قنصوة لإجبار الكلية على إعادة النظر فى النتيجة وتشكيل لجنة تظلمات لمتابعة النتائج.