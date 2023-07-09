امتحان الجيولوجيا يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالمنيا

ارتسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة ، اليوم الأحد ، بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور أمام اللجان في محافظة المنيا، بعد أداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية.

ومادة علم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، وأنهى الطلاب أداء الإمتحانات وسط أجواء منضبطة داخل اللجان من المراقبين والملاحظين، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان.

في البداية تحدثت للوفد ، نهاد مخلوف ، أحدى طلاب الشعبة العلمية ، أن مادة الجيولوجيا كانت في متناول الطالب المتوسط، لكون الأسئلة كانت مباشرة وفي متناول الطالب المتوسط ، مشيرًا إ، لى أن الأسئلة كانت سهلة ومباشرة ومتاحة لجميع الطلاب للإجابة عليها بكل يسر وسهولة.

وقال يوسف عبد الشهيد ، أحد طلاب الشعبة الأدبية في المنيا، إن مادة علم النفس كانت في متناول كافة الطلاب وسهلة للغاية ، والأسئلة كانت في متناول الجميع، مؤكدا ، أن وقت الامتحان كافٍ لحل جميع الأسئلة ومراجعتها أكثر من مرة قبل الخروج من اللجنة.

وأشار عيد عبد البصير ، طالب الشعبة العلمية رياضيات، أن مادة التفاضل والتكامل جاءت في مستوى الطالب العادي ، بخلاف أن هناك بعض الأسئلة التي استغرقت بعض الوقت في حلها، مؤكدا أن الامتحان كان جيدا وفي متناول الطالب المتوسط.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قد صرح ، إن هناك عدد 40 ألفا و704 طلاب منهم 22 ألفا 937 طالبا علمي علوم و2443 طالبا علمي رياضة و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، أدوا الامتحانات داخل 100 لجنة بالمراكز التسع.

يذكر أن ، مارثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، عاودت إنتظامها يوم الأثنين الماضي الموافق 12 يونيو عقب اجازة عيد الأضحى المبارك ، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم 13 يوليو الجاري، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طلاب، منهم 22 ألفا و937 طالبا علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، ويؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.