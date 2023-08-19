7 لجان لآداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بإدارات الأقصر التعليمية





تشهد الأقصر، بدء أعمال امتحانات الدور الثاني للثانويه العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في سبع لجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالأقصر.

وفيما يخص اللجان التي تنعقد بها الامتحانات: لجنة مدرسة الثانوية بنات بإدارة الأقصر، و لجنة مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنين بإدارة القرنة التعليمية، ويؤدى الطلاب الامتحان في البياضية بلجنة الشهيد سيد زكريا الثانوية المشتركة، ويؤدى الطلاب الامتحان بلجنة الثانوية العسكرية بنين بأرمنت، وفي الطود من بلجنة مدرسة التحرير الثانوية المشتركة، وفى الزينية، مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، و بإدارة إسنا التعليمية يؤدى الطلاب الامتحان بلجنة الإعدادية بنات.

وبشأن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 فهو كالتالي:

السبت ١٩ أغسطس امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد ٢٠ أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



الإثنين ٢١ أغسطس امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

الثلاثاء ٢٢أغسطس امتحان الاقتصاد والإحصاء.



الأربعاء ٢٣أغسطس امتحان الفيزياء والتاريخ.

الخميس ٢٤أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

السبت ٢٦ أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا.

الأحد ٢٧أغسطس امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

الاثنين ٢٨ أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).



الثلاثاء ٢٩ أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).











