6 لجان تستقبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بجنوب سيناء

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، استعداداتها الخاصة بانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، والمقرر انطلاقها صباح اليوم، وحتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

وأشار محمد عقل وكيل تعليم محافظة جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، التي تبدأ اليوم، وتنتهي الثلاثاء المقبل.

كما أنه يجري التواصل اللحظي مع جميع الإدارات بالمحافظة، إذ جرى توفير كل المستلزمات الخاصة باللجان، من مطهرات وأدوات تعقيم، وخامات امتحان، وأجهزة قياس الحرارة، والعصا الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز استراحات المدرسين المنتدبين لأعمال الامتحانات بالتجهيزات اللازمة، وتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

أما عن جدول الامتحانات جاء كالآتي:-

السبت: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الإثنين: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء: الفيزياء والتاريخ.

الخميس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد: امتحان الديناميكا.

الإثنين: امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.