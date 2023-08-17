قرعة علنية لاختيار شاغلي وظيفة مهندس بإدارات قنا الهندسية

قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة بلغ ١٠٨٧ مهندس ، في تخصص " المدني، العمارة، الكهرباء " ، و حضر منهم ٧٣٧ مهندس ، مؤكدًا أنه سيتم اختيار الحاصلين علي أعلي الدرجات في الاختبارات، و سوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وسوف تذاع مباشرة عبر الصفحه الرسمية للمحافظة .

وشدد المحافظ، على التحلي بالأمانة والحزم ، والتصدى لأي محاولات فساد وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية ، مشيرا إلي وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل ، و كشف أي قضايا فساد مالي أو إداري داخل الوحدات المحلية ، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد . و أضاف الداودى ، أن حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة ، وهو ما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية ، جاهزين للإشراف علي مواقع العمل مباشرة ، لذلك تم التركيز علي الأسئلة الفنية والتخصصية أثناء الاختبارات ، لإختيار اكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات

واستعرض المحافظ، مع المهندسين الحاضرين ، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات علي مستوي الجمهورية ، و خاصه علي مستوي محافظة قنا ، حيث شهدت المحافظة تنفيذ أكثر من 4 الآف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط ، في مجالات البنية التحتية والمرافق ، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين ، كما استعرض حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ودورها في تحسين مستوي معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة .

وعقد المحافظ اليوم الخميس، اجتماعا بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين ، و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة و عضو اللجنة ، و المهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام ، و حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و احمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة.

65 شكوي ترد إلى ديوان عام المحافظة

وفي سياق ذي صلة، استقبل المحافظ ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، 65 مواطنا بمكتبهما ، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.