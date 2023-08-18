487 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالبحر الأحمر

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر كافة الإستعدادات النهائية لبدء إمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانويه العامة للعام الدراسي 2023، والمقررة على مستوى الجمهورية إعتباراً من غدا السبت الموافق 19/ 8/ 2023 وحتي الثلاثاء الموافق 29/ 8/ 2023.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات

إذ يؤدي 487 طالبا وطالبة علي مستوي الإدارات التعليمية إدارة غارب التعليم مدرسة علي رفيع الثانوية للبنات، إدارة الغردقة التعليمية بلجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات إدارة القصير التعليمية بلجنة مدرسة كمال الدين حسين همام

وعلي صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع وأولياء الأمور بمحيط المدارسفى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وقد تم التنسيق مع مديرية أمن ر الأحمر والحماية المدنيشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات،

بالإضافة إلى التنسيق مع ييالصحة لتوفير طبيب داخل كل لجن لجان سير الامتحانات والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر مع الإلتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية



