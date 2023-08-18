انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني غدًا

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023، غدًا السبت، في المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

يؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

تستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني حتى يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

ضوابط امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023:

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50% فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

استعدادات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023:

أتمت وزارة التربية والتعليم إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى من خلال محاور عدة.

اتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023:

تجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

تتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية اختيارًا من متعدد بنسبة 85% "mcQ" وجزءًا مقاليًّا لا يتعدي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

تحتوي ورقة الامتحان على 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023:

-يوم السبت 19 أغسطس 2023: اللغة العربية والتربية الدينية.

-يوم الأحد 20 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

-يوم الإثنين 21 أغسطس 2023: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

-يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023: الاقتصاد والإحصاء.

-يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023: الفيزياء والتاريخ.

-يوم الخميس 24 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

-يوم السبت 26 أغسطس 2023 الكيمياء والجغرافيا.

-يوم الأحد 27 أغسطس 2023: الديناميكا.

-يوم الإثنين 28 أغسطس 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

-يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81%.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.