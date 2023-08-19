انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني خلال ساعات

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023، صباح اليوم السبت، في المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الأحد الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بنظام البابل شيت.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

وتراقب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالكاميرات لمنع أية حالات غش.

ضوابط امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

استعدادات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

وأتمت وزارة التربية والتعليم إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى من خلال عدة محاور.

واتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.



مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023



تجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدي 15 في المائة من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتحتوي ورقة الامتحان على 30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة، و40 في المائة للمستويات المتوسطة، و30 في المائة للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

