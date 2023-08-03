عاجل
اكتشاف سلاح فضائي عمره 3000 عام في سويسرا
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

انتهاء تقديم اختبارات القدرات خلال ساعات (سارع بالتسجيل)

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

ينتهي التقديم الإلكتروني في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك في تنسيق الجامعات 2023 ، خلال ساعات، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

أدلة إرشادية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في اختبارات القدرات 2023 في السابعة مساء اليوم الخميس، أمام طلاب الثانوية العامة، استعدادًا للتقديم في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة بالسرعة في التقديم في اختبارات القدرات حال رغبتهم في الالتحاق بالكليات التي تشترطها قبل إغلاق الباب حرصًا على مصلحتهم؛ لأنه لن تتاح فرصة أخرى أمامهم.

وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

تنسيق الجامعات 2023| 75 رغبة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة

عاجل| انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 السبت

التقديم في اختبارات القدرات

وأوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأربعاء بلغ حتى الآن 170ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024 .

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

انتظام اختبارات القدرات 2023 

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024 ، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

مواد متعلقة

أدلة إرشادية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023

ختام الملتقى التثقيفى الأول لطلاب وطالبات الجامعات التكنولوجية

فتح باب تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 (قدّم الآن)

وزير التعليم العالي يتابع العمل في مراكز التميز بجامعتي القاهرة والإسكندرية

تنسيق الجامعات 2023| 170 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

فتح باب تلقي التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 غدًا

تنسيق الجامعات 2023| آخر فرصة للتقديم في اختبارات القدرات غدًا

آلية تسديد رسوم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023