قبل التنسيق.. أفضل الكليات لسوق العمل

يبحث الآلآف من الطلاب عن أفضل الكليات التي تناسب نتائجهم، عقب ظهور نتائج الثانوية العامة 2023 أمس، من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي.

ولذا وقبل كتابة رغبات التنسيق، نعرض الفضل الكليات التي لها مستقبل في سوق العمل والتي تخرج أشخاصًا مميزين فى مجال معين يحتاجه سوق العم، والتي يأتي أبرزها في مجال التكنولوجيا، والتي تعتبر التخصصات المتميزة التي لها مستقبل بشكل كبير في سوق العمل مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

وتأتي أبرز الكليات التي لها مستقبل في سوق العمل هي:

كلية حاسبات ومعلومات والكليات ذات العلاقة بتخصص علوم الحاسوب - قسم علوم الحاسب- قسم نظم المعلومات- قسم تكنولوجيا المعلومات- قسم بحوث العمليات ودعم القرار- قسم الذكاء الاصطناعي.

الجامعات بأنواعها المختلفة التي تحوي تخصص الهندسة الكيميائية من أبرز التخصصات الحديثة والمهمة في المستقبل، ويأتي التخصص من أكثر التخصصات المطلوبة في المستقبل بين التخصصات الهندسية المختلفة.

هندسة الإلكترونيات من أهم وأبرز الكليات التي لها مستقبل، حيث يسعى القسم لتحقيق التميز بشكل دائم.

كليات التربية الرياضية وخاصة تخصص علوم الصحة.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة "علوم الإعاقة" مع زيادة عدد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (علوم إعاقة) عدة تخصصات أقسام هي: الإعاقة الفكرية- الإعاقة السمعية- الإعاقة الجسدية- الإعاقة الجسدية- اضطراب اللغة والتواصل- اضطرابات التوحد- صعوبات التعلم".

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "ويدرس الطالب في الكلية كل ما يخص مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتكون مدة الدراسة فيها 5 سنوات بنظام الساعات المعتمد".

ويدرس الطلاب العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ويحصل على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحًا أن نسبة النجاح في علمي علوم: 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة: 79.78%، ونسبة النجاح في الأدبي: 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي.