لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم التظلمات

خطوات تقديم تظلمات.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط وخطوات تقديم التظلمات على نتائج الثانوية وذلك بعد الإعلان عنها الاثنين الماضي، آملين في أن يحصلوا على درجات أكثر.

فتح باب التظلمات

وقد أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات التظلم غدًا الخميس، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة، حيث يتم السماح للطلاب للاطلاع على نموذج الإجابة الخاصة بالمادة المنتظم عليها.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقديم التظلمات:

يمكن للطالب الدخول على موقع تقديم التظلمات من خلال الرابط

https://tazalom.emis.gov.eg/

ملء نموذج البيانات المطلوبة

تحديد المواد التي يريد التظلم بها

دفع الرسوم المحددة لكل مادة والمقدرة بـ200 جنيه

يتلقى الطالب يوم وتاريخ التظلم

يتوجه الطالب لمقر التقدير المركزي للطالب مع ولي أمره دون اصطحاب مدرس المادة

بعد تحديد الموعد لابد من ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع

من يتخلف عن موعد التظلم ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره

الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها

كما أكد بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددًا على أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة، سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء، مُناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.