المنيا تتابع موقع انهيار جزئي لعقار وسط المدينة

تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، موقع انهيار جزئي لعقار بحارة الغرباوى، بشارع العزبى فى حى وسط مدينة المنيا، إذ لم يسفر الحادث عن أية إصابات، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، وجه نائب المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني، وكذلك معاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

وأكد اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي عن العقار، لافتًا أن العقار كان خاليًا من السكان، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان، بالإضافة إلي أنه تم إخلاء سكان عقارين مجاورين للعقار المنهار جزئيًا، حفاظًا على سلامة أرواحهم.