وكيل تعليم دمياط يكرم اوائل الثانوية العامة

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

وكرم وكيل الوزارة، الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407، والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401

وأشار وكيل تعليم دميـاط، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب اليوم بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.