إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق القاهرة- أسيوط الغربي .تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق القاهرة- أسيوط الغربي فى إتجاه أسيوط وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وادخالهم اقسام الجراحة والعظام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

سيولة مرورية

ومن جهه اخرى شهدت مدينة الفيوم صباح اليوم الخميس سيولة فى الحركة المرورية فى اغلب شوارع المدينة وبدت الحركة المرورية فى شارع السد العالى وشارعى الجمهورية والحرية وشارع بطل السلام عادية وميدان الحواتم ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

بينما شهد شارع دار الرماد الجديد وميدان المسلة زحام متوسط ويشتكى ابناء المحافظة من الاختناقات المرورية فى منطقة المسلة فى الظهيرة وقت خروج الموطفين ومساءا بسبب وجود "سناتر" الدروس الخصوصية التى بدأت فى ممارسة اعمالها بالاضافة الى عيادات الاطباء ومراكز العلاج الطبيعى والمستشفيات الخاصة والمطاعم والكافيهات التى تقع فى المنطقة والتى تجعل المنطقة فى زحام يبدأ مع خروج الموظفين ويستمر حتى منتصف الليل .

وطالب ابناء المحافظة بضرورة ايجاد محاور مرورية جديدة او اقامة كوبرى لفك الاختناق فى منطقة المسلة والتى اصبح المرور منها فى بعض الاوقات قطعة من العذاب .