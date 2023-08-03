مجموعة المنصور تتصدر قائمة "فوربس" لأفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2023

كشف موقع فوربس العالمي المتخصص في شئون الثروة، عن قائمة "أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2023".

وتصدرت مجموعة المنصور، قائمة "فوربس" لأفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2023، وسط منافسة كبيرة من عائلات الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك وفقاً لموقع “فوربس” العالمي.

عائلة المنصور تنفرد

وأكد موقع فوربس العالمي، أنه رغم هيمنة المملكة العربية السعودية على 33 مركزا في قائمة الـ100 والإمارات على 29 مركزا إلا أن عائلة المنصور جاءت في المركز الأول منفردة يليها مجموعة الفطيم، ثم مجموعة العليان، ثم مجموعة الغرير للاستثمار.

وأفاد موقع فوربس العالمي ، أن جمهورية مصر العربية تحتل 9 مراكز في القائمة فيما تحتل دولة قطر ثمانية مراكز فيها.

وقال موقع فوربس العالمي، إن الشركات العائلية العربية بدأت في الاستثمار بالشركات الناشئة، حيث استثمرت عائلات منصور وعبد اللطيف جميل في الشركات الناشئة العالمية، واستحوذت مجموعة Tamer على Mumzworld ، وهي شركة تجارة إلكترونية لرعاية الأطفال ، في عام 2021.

وأشار موقع فوربس العالمي إلى أن معظم الشركات العائلية الكبرى في الشرق الأوسط بدأت كتجار أو وكلاء أو موزعين لشركات دولية، وتطورت من خلال إضافة المزيد من الخدمات والقطاعات إلى محافظهم الاستثمارية.

عائلة المنصور

وقدم موقع فوربس العالمي نبذة مختصرة عن العائلة الحائزة على المركز الأول وهي مجموعة المنصور، التي تأسست عام 1952 في مصر، ويرأسها محمد منصور، حيث أكد الموقع أن المجموعة نمت على مدى ثلاثة أجيال منذ عام 1952 كمصدر للقطن إلى أن أصبحت تكتلًا عالميًا.

مشروعات كبيرة لمجموعة المنصور

وأوضح موقع فوربس العالمي أن مجموعة المنصور لديها مشروعات كبيرة في مجالات السيارات والاستثمار والمواد الغذائية، وأيضا شركة المنصور القابضة للاستثمارات المالية وهي أكبر مجموعة توزيع في مصر.

وذكر “فوربس”، أنه في مايو 2023، منح الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) امتيازًا بقيمة 500 مليون دولار لمجموعة بقيادة محمد منصور لإطلاق نادٍ لكرة القدم في كاليفورنيا بحلول عام 2025.

وأشار موقع فوربس العالمي، أن صافي ثروة ياسين ومحمد ويوسف منصور بلغ 6.4 مليار دولار حتى يوليو 2023.