بدء تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، قواعد وشروط قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة لعام 2023، اعتباراً من يوم السبت 12اغسطس حتى يوم الخميس 14 سبتمبر2023م بكليات الآداب والحقوق والتجارة.

شروط القبول

أوضح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بأنه يشترط حصول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على 50% على الأقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين اعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الاخرين ولا تمنع من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

وأضاف أن الجامعة تقبل الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي طه حسين والنور والأمل، الخاصتين للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والحاصلين على 50% على الاقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

المستندات المطلوبة

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة عند التقديم صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين، فيما سيتم تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من يوم السبت 12اغسطس حتى يوم الخميس 14 سبتمبر2023م ، وتحديد موعد الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الادارة الطبية بالجامعة.