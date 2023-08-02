عاجل
جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة الوداد إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار بفلسطين الكشف عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| آخر فرصة للتقديم في اختبارات القدرات غدًا

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك بتنسيق الجامعات 2023 غدا الخميس. 

تنسيق الجامعات 2023| قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

وأكدت وزارة التعليم العالي تسجيل 165 ألف طالب وطالبة ثانوية عامة في اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 حتى الآن. 

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في التقديم لاختبارات القدرات بسرعة التسجيل قبل الموعد النهائي المحدد. 

وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا). 

استمرار التقديم في اختبارات القدرات 

وأوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأربعاء بلغ حتى الآن 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024 .

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

انتظام اختبارات القدرات 2023 

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024 ، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

مواد متعلقة

آلية تسديد رسوم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023

المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية (إنفوجراف)

تنسيق الجامعات 2023| الحدود الدنيا للتقديم في مدينة زويل

تنسيق الجامعات 2023| 165 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

حقيقة ارتفاع درجات عائلات في نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم يشهد الحفل الختامى لمسابقة "تحدى القراءة"

تنسيق الجامعات 2023| قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة

إقبال كبير على جناح جامعة النيل الأهلية بمعرض EDUGATE التعليمي الدولي

الجريدة الورقية