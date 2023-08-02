تنسيق الجامعات 2023| آخر فرصة للتقديم في اختبارات القدرات غدًا

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك بتنسيق الجامعات 2023 غدا الخميس.

وأكدت وزارة التعليم العالي تسجيل 165 ألف طالب وطالبة ثانوية عامة في اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 حتى الآن.

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في التقديم لاختبارات القدرات بسرعة التسجيل قبل الموعد النهائي المحدد.

وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

استمرار التقديم في اختبارات القدرات

وأوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأربعاء بلغ حتى الآن 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024 .

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

انتظام اختبارات القدرات 2023

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024 ، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.