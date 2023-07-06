أسعار الخضراوات صباح اليوم الخميس بـ سوق العبور.. البصل يخسر

أسعار الخضروات.. حالة من التباين تشهدها أسعار الخضروات خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، ، إذ ارتفعت بعض الأصناف في سوق العبور للجملة، وسجل سعر البطاطس مابين 6 إلى 8.5 جنيه للكيلو (شوال).

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للخضروات خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الأسواق المصرية والتغيرات السعرية التي تشهدها، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات اليوم الخميس

الخضروات

سعر الطماطم بين 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 6 : 8.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 10 : 13.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 3 : 6 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 5.5 : 7.5 جنيه (شوال).

سعر الفاصوليا من 10 :14 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 1.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 9 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 9 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 8 : 18 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 2 : 4.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 16 : 24 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 5 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 24 : 35 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر خس الكابوتشي 3 : 4 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).