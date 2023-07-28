صور .."رشيد" مدينة تاريخية أثرية ذات موقع جغرافي فريد

رشيد حباها الله بموقع فريد جغرافي فريد ، حيث تقع علي نقطة التقاء نهر بالبحر المتوسط ، مما جعلها مركزا للتجارة منذ ألاف السنين ،ولا تقتصر أهمية مدينة رشيد علي موقعها الجغرافي فقط ،بل التاريخ ايضا شاهدا علي بطولات أهلها ومقاومة قوات الاستعمار الفرنسية والانجليزية ،بالاضافة إلي أهميتها الاثرية ، حيث تعتبر ثاني مدينة بعد القاهرة يوجد بها آثار إسلامية ، لاتزال شاهدة علي شموخ تلك المدينة . التي تنتشر بشوارعها وميادينها.

يوجد بها العديد من المنازل الأثرية، بالاضافة إلي حمام عزوز وطاحونه ابو شاهين والمساجد الأثرية مثل مسجد المحلي ، والمناديلي وأيضا مسجد زغلول يعود تاريخ بناءة لعام 985 هـ ــ 1587م، بالجزء الجنوبى لمدينة رشيد، وتم تسميتة سمى بهذا الاسم نسبة لمؤسسه زغلول، وهو أحد مماليك هارون، الذي عاش في القرن السابع عشر،ومنه انطلقت شرارة المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية .

كما يعتبر مسجد أبو مندور الأثري من أشهر المساجد بمدينة رشيد ، ويعود تسميتة بهذا الاسم الي العارف بالله محمدأبو مندور ، الشهيد بأبو النضر لقوة ابصارة ، ويقام المسجد علي ربوة بمحازاة نهر النيل .

ولا تقتصر آثار رشيد علي المساجد فقط ، بل يوجد حمام عزوز الاثري بوسط مدينة رشيد والذي يعود تاريخ إنشاءة إلي القرن السابع عشر الميلادي .

ويعتبر شارع دهليز الملك ،من أكبر الشوارع الموجود بها منازل آثريه بالمدينة ، حيث يضم 7منازل أثريه وهي محارم وكوهيه ورمضان وبسيوني وعلوان وابو هم والجمل ، بالاضافة إلي مسجد العرابي الاثري ، وكان يقطن بالشارع علية القوم من حكام واهالي المدينة التاريخية .