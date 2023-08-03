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الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طالبة بالثانوية تكشف قصة نجاحها: كنت بذاكر وأنا على جهاز الغسيل الكلوى

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت  الطالبة هدى رجب البيومى، عن تفاصيل نجاحها في الثانوية العامة رغم أنها مصابة بفشل كلوي بعمر 9 سنوات.

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وأوضحت هدى رجب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أنه رغم ظروفها الصحية إلا أنها تجاوزت المراحل الإبتدائية والإعدادية، وكذلك الثانوية.

كنت بذاكر وأنا على جهاز الغسيل الكلوى

وأضافت هدى رجب، أنها مرت بفترات صعبة للغاية، ولولا مساعدة أهلها واستعانتها بالله لم تكن تتجاوز تلك الصعوبات، متابعة: " كنت بذاكر وأنا على جهاز الغسيل الكلوى، وكنت بخلص امتحانات الثانوية العامة  واروح جلسة الغسيل وأحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة. 

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