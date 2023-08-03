الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة والمانجو اليوم الخميس بسوق العبور

الفاكهة
الفاكهة

تشهد أسعار الفاكهة استقرارًا اليوم الخميس بسوق العبور وأسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار المانجو من 9 لـ60 جنيهًا باختلاف أنواعها، وأسعار العنب البناتي تتراوح ما بين 10 لـ18، والكمثرى الخشابي من 12 لـ18 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

البرتقال الصيفي: من 9 لـ15 جنيهًا.

 الليمون البلدي: من 6 لـ19 جنيهًا.

 عنب بناتي أصفر: من 10 لـ16 جنيهًا.

 عنب بناتي أحمر: من 10 لـ18 جنيهًا.

 تفاح مصري: من 16 لـ28 جنيهًا.

 بلح رملي: من 7 لـ10 جنيهات.

 بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.

 تين برشومي: من 12 لـ18 جنيهًا.

 كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.

 خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

 كمثرى خشابي: من 12 لـ18 جنيهًا.

 كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

 أناناس: 50 جنيهًا.

 دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.

 كريز: 30 جنيهًا.

 كيوي: 26 جنيهًا.

 أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

 موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

أسعار المانجو اليوم

 مانجو عويس: من 20 لـ 30 جنيهًا.

 مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو زبدية: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 مانجو فونس: من 15 لـ 23 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

 مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو نعومي: من 15 لـ 25 جنيهًا.