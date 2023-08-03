أسعار الفاكهة والمانجو اليوم الخميس بسوق العبور
تشهد أسعار الفاكهة استقرارًا اليوم الخميس بسوق العبور وأسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار المانجو من 9 لـ60 جنيهًا باختلاف أنواعها، وأسعار العنب البناتي تتراوح ما بين 10 لـ18، والكمثرى الخشابي من 12 لـ18 جنيهًا.
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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة بسوق العبور.
أسعار الفاكهة اليوم الخميس
البرتقال الصيفي: من 9 لـ15 جنيهًا.
الليمون البلدي: من 6 لـ19 جنيهًا.
عنب بناتي أصفر: من 10 لـ16 جنيهًا.
عنب بناتي أحمر: من 10 لـ18 جنيهًا.
تفاح مصري: من 16 لـ28 جنيهًا.
بلح رملي: من 7 لـ10 جنيهات.
بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.
تين برشومي: من 12 لـ18 جنيهًا.
كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.
خوخ مستورد: 40 جنيهًا.
كمثرى خشابي: من 12 لـ18 جنيهًا.
كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.
أناناس: 50 جنيهًا.
دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.
كريز: 30 جنيهًا.
كيوي: 26 جنيهًا.
أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.
موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.
موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.
أسعار المانجو اليوم
مانجو عويس: من 20 لـ 30 جنيهًا.
مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.
مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.
مانجو زبدية: من 14 لـ 20 جنيهًا.
مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.
مانجو فونس: من 15 لـ 23 جنيهًا.
مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.
مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.
مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.
مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.
مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.
مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.
مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.
مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.
مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.
مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.
مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.
مانجو نعومي: من 15 لـ 25 جنيهًا.