تنسيق الجامعات 2023| 75 رغبة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي إتاحة 75 رغبة أمام طلاب الثانوية العامة للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023 بالكليات التي يرغب بها كل طالب.

وأكدت وزارة التعليم العالي العمل بقواعد تنسيق الجامعات 2023 بنفس قواعد التنسيق للعام الدراسي الماضي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يجب التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

وأكدت وزارة التعليم العالي ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 وعدم اطلاع أي شخص عليه.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2022 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2023.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أن برنامج التنسيق معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط 2023 ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

بدء تنسيق الجامعات 2023

وبدأ مكتب التنسيق فتح باب التقديم الإلكتروني في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات للمساعدة في تسجيل رغبات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

ونوهت وزارة التعليم العالي بإجراء تنسيق الجامعات 2023 عقب الانتهاء من اختبارات القدرات إلكترونيًا بشكل كامل على موقع التنسيق كما هو معتاد خلال السنوات الماضية.

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

رابط التقديم في تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

يمكنك التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) .



