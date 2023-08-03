الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة مد التسجيل لطلاب الثانوية في اختبارات القدرات

المركز الإعلامي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

 وشدد على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022/2023 لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات،  هو اليوم 3 أغسطس 2023، دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة، حيث يتم التسجيل بتلك الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: "tansik.digital.gov.eg"، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور سرعة التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني، مع عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

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بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر السبت

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غدًا.. بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر

وفي سياق متصل، تتمثل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023/2024 في (كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس).


 

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