لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة بمحافظة جنوب سيناء

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل بالمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، الخاصة بالاستمرار في حصر العمالة داخل مواقع العمل والمشاريع الجديدة، وتقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالمديرية.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إنه جرى تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الإرهاب قطاع شرق القناة، وبرئاسة أحمد مصطفى، وكيل المديرية، لحصر عمالة المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس بمدينة أبو رديس، لضمهم إلى قاعدة البيانات، وتقديم أشكال الرعاية لهم سواء كانت اجتماعيًا، أو صحيًا وتأمينيًا.

كما يجري تقديم 4 منح دورية للعمالة غير المنظمة المسجلة بالمديرية على مدار العام قيمة كل منحة 500 جنيه بإجمالي 2000 لكل عامل، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية التي تتمثل في تقديم منح للمواليد، وحالات الوفيات َوالزواج وغيرها، بجانب الرعاية الصحية من الأدوية والعمليات الجراحية.