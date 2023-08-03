تنطلق 19 أغسطس.. جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، الراسبين في بعض المواد، لامتحانات الدور الثاني التي من المقرر ان تنطلق يوم السبت الموافق 19 اغسطس، وذلك حسبما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدما أعلن نتيجة الدور الأول واسماء أوائل الجمهورية الذين وصل عددهم لـ 30 طالب وطالبة.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يوم السبت 19 أغسطس:- اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 20 أغسطس:- اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين 21 أغسطس:- الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس:- الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس:- الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس 24 أغسطس:- اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس:- الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 27 أغسطس:- الديناميكا.

يوم الاثنين 28 أغسطس:- الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 29 أغسطس:- الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.