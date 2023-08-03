أدلة إرشادية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أدلة إرشادية لمساعدة طلاب الثانوية العامة للتقديم في تنسيق الجامعات 2023.

وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني.

جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري؛ من خلال تعريف الطلاب بجميع المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

إتاحة معلومات تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال مراحل عدة سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

وأشار متحدث التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الانفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف متحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

شاهد الفيديو:

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكل الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

دليل تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023