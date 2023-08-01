موجة غضب عارمة على فيسبوك من نتيجة الثانوية العامة 2023 (صور)

شهدت مجموعات أولياء الأمور المهتمين بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجة غضب عارمة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الإثنين.

عبّر أولياء الأمور عن استيائهم من مستوى الدرجات التي حصل عليها أبنائهم معتبرين أنها لا تعبر نهائيًا عن مستواهم العلمي والدراسي، مبديين حزنهم على ضياع أحلام أبنائهم.

اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور انتشار الغش بشكل كبير بين الطلاب داخل لجان الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2022-2023 بحسب كلام أبنائهم، مشيرين إلى أن ذلك أحدث خللًا في نتيجة الثانوية العامة 2023 وانخفضت درجات أبنائهم مقابل من وصفوهم بـ"الغشاشين".

أعرب طلاب الثانوية العامة عن استيائهم بعد رؤية درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2023 وأنها لا تعبر عن مستواهم، أو عن أدائهم الامتحان، فقال أحد الطلاب أنه بعد أداء الامتحانات توقع الحصول على 85% لكنه فوجئ بالحصول على نحو 50%، ورسب في أحد المواد سيؤديها في الدور الثاني.

ذكرت طالبة أنها راجعت مع أكثر من مدرس في مادة الفيزياء وتوقعت الحصول على 50 درجة لكن فوجئت بـ36 درجة فقط، وأوضحت أخرى أن نتيجة الثانوية العامة لا تعبر عن مستوى الطلاب من زملائها الذين تعرفهم، وأنهم فوجئوا بالنتيجة سواء بالزيادة أو النقصان.

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة 2023 وجود حالات غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأنهم كانوا يرون بأنفسهم السماعات التي يدخل بها الطلاب، بالإضافة إلى استخدام طرق الغش التقليدية، مرددين "الغش للركب".

رأى عدد من طلاب الثانوية العامة أن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالكامل قبل الإعلان الرسمي لها يعكس حجم المشكلات التي واجهت الامتحانات، متوقعين أن يكون حدث تسريبٌ في الامتحانات أيضًا لكن لم يعلنه الوزير.

قال عدد من طلاب الثانوية العامة 2023 إن كشوف النتائج تبرز وجود مجاميع متقاربة في عدد من اللجان على مستوى الجمهورية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.81%.

أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 بلغ 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة الامتحانات، ورسب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وسيعيدون الصف الثالث الثانوي.

لفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبًا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81%، مشيرا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

أضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي، إذْ بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47 في المائة بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.