الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، حتى 3 أغسطس.

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75 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات حتى الآن

ويجرى التسجيل فى اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث بلغ عدد الذين سجلوا في اختبارات القدرات نحو 72 ألف طالب وطالبة.

ويرغب بعض الطلاب في معرفة الرابط الرسمي المخصص لتسجيل اختبارات القدرات 2023.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

- الدخول على الرابط الإلكتروني بالضغط “هنا” 

- الضغط على أيقونة خدمات تنسيق الثانوية العامة (لأداء اختبارات القدرات 2023) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني بالضغط “هنا”

- ادخال رقم الجلوس والرقم القومي، الخاص بالطالب.

- التأكد من صحة بيانات الطالب التي ستظهر على الشاشة.

- اختيار نوع القدرات الراغب فيها الطالب من القائمة، والكليات، ومواعيد الاختبارات، والأماكن المخصصة لأداء الاختبارات.

- عقب انتهاء عملية التسجيل يجرى طباعة الإيصال، الذي يضم رغبة الطالب وموعد الاختبار.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وفي سياق متصل أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 من المقرر إعلانها مطلع أغسطس المقبل، وأنّ النتائج الأولية للامتحانات التي خضعت للتصحيح مبشرة.

وأشار في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنه يتوقع أن تتخطى نسبة نجاح هذا العام 91% في اللغة الأجنبية الثانية، و90% في اللغة العربية.

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