طالبة بقنا تحصل على 4.5% بالثانوية العامة

رغم تفوقها..

فى واقعة غريبة حصلت طالبة في نتيجة الثانوية العامة بمدرسة أنور السادات الثانوية بنات بقرية الشاورية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، على مجموع 4٪ فى امتحانات مواد الثانوية العامة هذا العام ، اى ما يعادل 18 درجة رغم تأكيد الطالبة ووالدها على تفوقها فى كافة المراحل الدراسية السابقة .

وذكرت ميار حمادة الطاهر صاحبة واقعة الحصول على مجموع 4٪ فى امتحانات الثانوية العامة بنجع حمادي، خلال حديثها للوفد، انها تفاجئت بتلك النتيجة، خصوصاً انها كانت تتوقع حصولها على مجموع 94٪او 95٪، وذلك عقب حلها للمواد بشكل جيد جدا و مراجعتها لحلها باستمرار بعد خروجها من أداء الامتحانات .

وأوضحت الطالبة ميار، انها لا تستبعد حدوث خطأ فى نتيجتها، سوء فى رصد درجات النتيجة الخاصة بها، او تبديل ورق اجابتها، مستبعده ان تكون هذه درجتها.

فيديو الطالبة ميار :

وذكر حمادة الطاهر والد الطالبة ميار انه سيتقدم بالشكاوى لكافة الجهات المختصة ولكن عقب التقدم بالتظلمات على النتيجة فور فتح باب التظلم على امتحانات الثانوية العامة، يوم الخميس القادم، مضيفاً انه سيدعم ابنته حتى تحصل على حقها حتى النهاية.

وأوضح والد الطالبة قائلا ابنتى تعبت وربنا يكرمها ويديها تعبها، مضيفاً ان النتيجة الحالية لا تتعدى نتيجة لطالبة مستواها ضعيف جداً، وهى نتيجة على عكس مستوى ميار المتفوقة بشهادة مدرسيها، والحاصلة على شهادات تقدير عديدة نظير تفوقها فى المراحل الدراسية المختلفة كان آخرها تكريمها من الاذاعى الكبير فهمى عمر رئيس الإذاعة المصرية السابق. واستكمل والد الطالبة ميار حديثة للوفد انه كان يتوقع لابنته مجموع فوق 95٪، ذاكرا ان ابنته كانت من أوائل الطلبة فى الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مضيفاً ان أسرتها ومدرسيها فى حالة ذهول من تلك النتيجة .