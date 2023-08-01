تضارب بنسب الكيمياء في نتيجة الثانوية العامة 2023 (بالدليل)

كشفت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود تناقض في بيانات الوزارة حول نسب المتفوقين وأعدادهم بمادة الكيمياء.

ذكرت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 حصول 38 ألفًا و715 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء.

بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق النسبة النهائية لعدد جميع الطلاب الحاصلين على فوق الـ95% بقيمة 2.4 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء المادة.

بحسب الأعداد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بيانات مسبقة فإن عدد المتقدمين لامتحان الكيمياء بلغ 473 ألفًا و823 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية، أي أن نحو 11 ألفًا و372 طالبًا وطالبة حصلوا على فوق الـ95 في المائة من الدرجة الكلية للمادة، أي عدد أقل من إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلنت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.81%.

أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 بلغ 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة الامتحانات.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن رسوب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وسيعيدون الصف الثالث الثانوي.

لفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبًا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81 في المائة، مشيرًا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

أضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي، إذْ بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47% بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.

الدرجات النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية ضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد الإعلان الرسمي لها.

أوضحت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 حصول 4 آلاف و49 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية،6 آلاف و131 طالبًا وطالبة، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي اللغة الأجنبية الثانية 159 ألفًا و703 طلاب وطالبات، والكيمياء 38 ألفًا و715 طالبًا وطالبة، والأحياء 17 ألفًا و313 طالبًا وطالبة.

بينت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 أن عدد الحاصلين على الدرجة النهائية في الجيولوجيا والعلوم البيئية 16 ألفًا و851 طالبًا وطالبة، الفيزياء 13 ألفًا و985 طالبًا وطالبة، والرياضيات التطبيقية 4 آلاف و683 طالبًا وطالبة، والجغرافيا 18 ألفًا و956 طالبًا وطالبة، وعلم النفس والاجتماع 14 ألفًا و352 طالبًا وطالبة، والتاريخ ألف و801 طالب وطالبة، والفلسفة والمنطق 26 ألفًا و258 طالبًا وطالبة، والرياضيات البحتة الف و548 طالبًا وطالبة.