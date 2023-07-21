للثانوية العامة.. مراحل تسجيل الرغبات والتقدم للتنسيق

تتطلب عملية تسجيل طلاب الثانوية العامة، الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونية، والتقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مراحل عدة.

وفي السطور الآتية نستعرض مراحل تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق:

المرحلة الأولى:

تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الطلاب الناجحين في الدور الأول، بعد تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، وتحديد عدد أيام تسجيل رغبات الطلاب، ويتم ذلك في فيديو توضيحي نشرته وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

طرق تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس ثم الرقم السري.

يتم كتابة الرقم التأكيدي.

يتم الضغط على الخطوة التالية للتأكد من البيانات.

تظهر شاشة اختيار الرغبات.

تحتوي شاشة اختيار الرغبات على 75 رغبة.

يقوم الطالب باختيار إما بالتخصصات أو الجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد وفقًا للتوزيع الجغرافي.

تنسق الكليات يتم وفق 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات، ثم عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى يتعرف الطالب على الكلية أو المعهد التي ترشح لها.

المرحلة الثانية:

وفيها يتم الإعلان عن الحد الأدنى ويتحدد فيها بداية المرحلة وعدد أيام التسجيل.

مرحلة تقليل الاغتراب:

تبدأ بعد إعلان نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية، ويسمح فيها للطالب بالتحويل إلى منطقته الجغرافية، وتنقسم إلى قسمين، الأول هو التحويل إلى كلية غير مناظرة، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، والتحويل إلى كلية مناظرة بغض النظر عن الحد الأدنى، للكلية المطلوب التحويل إليها في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وهى 10% ولمرة واحدة فقط.

أما إذا تواجد أكثر من كلية مناظرة يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى، الأقل في منطقته الجغرافية «أ» وفي حالة الكليات التي تقبل بنظامي الانتظام أو الانتساب الموجه، يكون التحويل لأي منهما طبقًا لمجموع الدرجات.

المرحلة الثالثة:

وتتضمن جميع الطلاب الذين لم يتقدموا من الدور الأول والناجين في الدور الثاني، بعد إعلان النتيجة تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب، وهى المرحلة النهائية في التنسيق للجامعات.