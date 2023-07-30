إفتتاح دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية جامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي السابعة والأربعين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وبحضور الدكتورة آمال جمعة، عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

دورة إعداد المعلم الجامعي لتعريف طرق نقل المعلومات للطلاب

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم المهام التي تقوم بها كلية التربية بجامعة الفيوم بهدف تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق وأساليب إيصال ونقل المعلومات المعرفية والمواد الأكاديمية إلى الطلاب على اختلاف تخصصاتهم مما يعتبر دعمًا لعضو هيئة التدريس للقيام بالدور المنوط به سواء على المستوى البحثي أو المجتمعي، وأيضا تحقيق التميز المطلوب.

ووجه "الخبيري" المشاركين خلال الدورة إلى أهمية أن يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد أين يقف وما هي مكانته والمطلوب منه وأهمية تحديد أهدافه وطموحاته والتعرف على المصادر المعرفية الأنسب له والتي باتت أكثر تطورا وأصبحت متاحة بشكل أكبر وأكثر تنوعًا، مما يحسن من الأداء ويفتح مجالات أوسع من المعرفة والعلم والتعلم.

وأشار الدكتور عرفه صبري حسن إلى أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم الدورات التي تقدمها جامعة الفيوم لأعضاء هيئة التدريس والتي تعتبر تأكيدًا على أهمية مواصلة التعلم والمعرفة، مؤكدا أن الباحث والمعلم الجامعي في أمس الحاجة إلى التعرف على آليات إيصال المادة العلمية إلى الطلاب وتأدية الخدمة التعليمية على نحو أفضل وأكثر تميزًا، وضرورة مواصلة التدريب واكتساب المهارات.

كما أوضحت الدكتورة آمال جمعة، أن المشاركين خلال دورة إعداد المعلم الجامعي من كليات الطب وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والآثار والألسن، وأن الدورة تشمل محاضرات تتعلق بالالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس من حيث التدريس والامتحانات وآليات التقويم والمتابعة وسيكولوجية الطالب الجامعي وميكنة نظم التعليم من حيث بنوك الأسئلة وملف الإنجاز الالكتروني والتصحيح الالكتروني بالاضافة الي الساعات المعتمدة وأخلاقيات البحث العلمي والتدريس المصغر وكذلك استراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى الجامعة ومجتمع بيئة الفيوم من حيث دور الجامعة في تنمية المجتمع والتعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وصندوق الزمالة والرعاية الطبية.

وتابع الدكتور أحمد علي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدورة تتناول كذلك أهمية البحث العلمي وما يتعلق به من مؤتمرات وبعثات والتصنيفات الدولية، وإدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي وأساسيات بناء المنهج الجامعي وعناصره بالإضافة إلى تنمية الجدارات الإدارية وأساسيات التحول الرقمي والبنية التحتية لشبكة معلومات الجامعة وكذلك مشروع البوابة الالكترونية والتعرف على خدمة موقع الجامعة والبريد الالكتروني والرسائل الفورية والبحث في الانترنت.

الجدير بالذكر أن دورة إعداد المعلم الجامعي بدأت اليوم الأحد الموافق 30 يوليو بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس.