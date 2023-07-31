رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الدبلوم التربوي

واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته التفقدية؛ لمتابعة سير امتحانات الدبلوم التربوي، بكلية الآثار، يرافقه الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد الكلية، والسادة الوكلاء.

تابع رئيس الجامعة انتظام الطلاب بلجان الامتحانات، ووجود الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، موجهًا بتوفير المناخ الملائم لآداء الامتحانات دون أية عقبات.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرصه على المتابعة المستمرة للامتحانات؛ للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات باللجان، وتذليل أية عوائق قد تواجه الطلاب، مشددًا على تطبيق الضوابط العامة للامتحانات.

ويشار إلى أنه يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالب وطالبة، الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة.